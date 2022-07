Ubriaco blocca un automobilista e gli stacca a morsi il lobo dell'orecchio

In centro a Roma in piena notte un ubriaco ha prima fermato un automobilista e poi, dopo averlo abbracciato, gli ha staccato a morsi il lobo dell'orecchio. Succede in via del Plebiscito intorno all'una. Un giovane messicano appena uscito da un locale ha iniziato a creare scompiglio tra le auto in transito. Ubriaco e caracollante, urtava le vetture. Le auto hanno rallentato. Il 20enne, alterato dai fumi dell'alcol, ha colpisto con un pugno un mezzo in transito. Il conducente è sceso dall'auto per chiedergli spiegazioni, trovando nell'ubriaco la disponibilità a chiedere scusa, fino ad arrivare ad un abbraccio.

Era una finta, perché il messicano ha avvicinato alla sua bocca il lobo del 19enne automobilista e a morsi gliel'ha parzialmente staccato. Per la vittima è stato necessario ricorrere alle cure mediche all'ospedale Santo Spirito. Il 20enne aggressore è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri del vicino comando di Piazza Venezia.