Sorprende un uomo a ''guardare la moglie'' e gli stacca un orecchio a morsi

Un nigeriano di 31 anni, originario della Nigeria, è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato con l'accusa di lesioni personali dolose. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe intervenuto in difesa della moglie, 'infastidita' da uno sguardo insistente da parte di un altro uomo. Ma la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti: immediatamente ne sarebbe scaturita una violenta discussione senza 'motivo apparente' che si sarebbe poi trasformata in vero e proprio scontro fisico. Nel corso della colluttazione l'aggressore avrebbe improvvisamente attaccato fisicamente l'altro uomo, arrivando persino ad avventarsi sul suo orecchio e staccargli a morsi la parte superiore.

La vittima dell'aggressione è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sondrio, dove ha ricevuto cure mediche specialistiche nel reparto di Otorinolaringoiatria. Il malcapitato è stato dimesso poi con una prognosi superiore a 40 giorni a causa dell'amputazione permanente del terzo superiore del padiglione auricolare destro.

L'aggressore era già noto alle forze dell'ordine per episodi di maltrattamenti in famiglia e violenza e minacce a pubblico ufficiale. Ora sono scattato l'arresto per lesioni personali dolose.

A carico del fermato, inoltre, il questore di Sondrio, Carlo Mazza, ha emesso un provvedimento di ammonimento. Un provvedimento adottato a causa dei comportamenti violenti e delle condotte lesive perpetrate dall'individuo nei confronti della sua convivente, all'interno della relazione con la compagna.

