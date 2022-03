Fa arrestare il suo ex per stalking, lui continua a perseguitarla dal carcere

Ci sono stalker che non si fermano, neppure di fronte ad una denuncia, neppure se questa porta ad una misura di custodia cautelare in carcere, che è il luogo da dove lui ha continuato a perseguitare la sua ex fidanzata: una donna di 50 anni di Napoli. Un caso talmente anomalo, che ha fatto interessare personalmente il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, con l'esponente dell'esecutivo cittadino del Sole che Ride, Enzo Vasquez. Si sono recati al carcere di Secondigliano per discutere con il direttore della vicenda.

Secondo quanto ricostruito e denunciato dalla donna, tutto è cominciato quanto di due si sono lasciati. Lui non ha mai accettato quella separazione, al punto da cominciare a perseguitarla in ogni modo. Denunciato, è stato arrestato e si trova in carcere. Ma neppure la detenzione lo avrebbe fermato. Secondo quanto riportati dai politici napoletani, lui continuerebbe a perseguitarla con telefonate e a minacciarla di morte. “L'ha anche fatta pedinare da un suo socio, in libertà" si legge in una nota.

"Lanciamo un messaggio al detenuto che sta minacciando di morte la sua ex: faremo di tutto per farti rimanere in carcere - dice Borrelli - Per certi soggetti, pazzi e criminali, serve la tolleranza zero, è quello che continuiamo a chiedere da anni e che abbiamo chiesto alla magistratura, in questo caso specifico, e al direttore del carcere visto che il soggetto continua a usare un cellulare in modo illegale per fare chiamate minatorie e ha assoldato un complice che la segue e la riprende pubblicando il tutto sui social".