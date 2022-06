Perseguita una donna per anni con biglietti minatori e mazzi di fiori: condannato

Per anni l’ha perseguitata inviandole mazzi di fiori mai accettati, l’ha pedinata, l’ha fermata per strada e le faceva trovare bigliettini di ogni genere sulla macchina parcheggiata al lavoro o fuori dai bar o sotto casa. Fino anche alle minacce. "Un gesto per ricordarti che ti voglio bene e che continuo a pensarti vorrei davvero che tu capissi che sei importante per me. La tua cattiveria gratuita mi lascia allibito, ti auguro che questo male ti torni indietro con gli interessi”. Così si leggeva in uno degli ultimi messaggi.

In più occasioni l'avrebbe anche minacciata in strada, arrivando a strattonarla per impedirle di allontanarsi. La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di un 53enne della provincia di Bari. Vittima una donna di 57 anni. I fatti contestati risalgono agli anni che vanno dal 2016 al 2018. Nel processo la donna si è costituita parte civile.