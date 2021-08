Ex le piomba in casa e tenta di strangolarla: il suo cane la salva così

Una mattinata di terrore per una donna del Cesenate che ha avuto il coraggio di denunciare una storia di violenza che poteva avere un epilogo ben più grave. La vicenda si è chiusa con l'arresto di un uomo accusato di tentato omicidio e stalking. Un uomo di 66 anni residente a Busto Arsizio (Varese), non si rassegnava alla fine della storia ed è piombato in casa della ex.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 66enne avrebbe estratto una corda con un cappio e l’avrebbe stretta al collo della vittima per strangolarla. La donna è riuscita per fortuna a liberarsi grazie all’intervento del cane domestico, un rottweiler, che ha aggredito l’uomo. La donna è uscita dall’abitazione per chiedere aiuto ma è stata raggiunta dall’uomo che l’ha afferrata per i capelli e riportata con forza in casa.

Come spiega anche CesenaToday, le indagini hanno appurato che le violenze sono proseguite anche dopo che l’aguzzino è andato via ma ha continuato a minacciare di morte la ex, inviandole messaggi audio e di testo dove preannunciava altre azioni scellerate. La vittima, terrorizzata, dopo essere andata in ospedale per le cure, ha deciso di andare in Questura ed ha raccontato ai poliziotti della Squadra Mobile il suo incubo, consegnando la corda con il cappio ma, soprattutto, portando ancora i segni sul collo del tentativo di strangolamento.

Sono state avviate le procedure previste dal “codice rosso” e la Procura della Repubblica ha assunto la direzione delle indagini che hanno consentito di ricostruire gli attimi di terrore subiti dalle vittima e di documentare anche altri episodi di stalking. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, in considerazione della gravità dei fatti e del pericolo per l’incolumità della vittima, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, nei giorni scorsi, è stato arrestato a Busto Arsizio dalla Squadra Mobile della Questura Forlì in collaborazione con i colleghi di Varese.