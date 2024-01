Va a stampare lo scontrino per la sosta: si ritrova la multa sul cruscotto

Tre minuti. Sarebbe questo il tempo trascorso fra la stampa dello scontrino e la multa compilata dagli ausiliari del traffico a una giovane studentessa di Mestre che si è rivolta all’ufficio legale dell'Adico, associazione che tutela i consumatori.

Il fatto risale allo scorso 30 dicembre. La giovane avrebbe parcheggiato l'auto sulle strisce blu di piazzale Candiani, a Mestre, per poi dirigersi dirige verso la macchinetta per il pagamento della sosta. "Il tempo di mettere i soldi dentro - spiegano da Adico - di stampare lo scontrino e di tornare alla propria vettura et voilà, la multa è servita". La ragazza, dicono ancora dall'associazione "si trova di fronte agli ausiliari che hanno già compilato la multa apponendola sul cruscotto. La giovane chiede spiegazioni ma, come successo in altri casi seguiti, i 'sanzionatori' dicono che ormai è troppo tardi, il verbale è compilato e ora lo si può solamente contestare".

Secondo quanto spiegato da Adico, la studentessa avrebbe ricevuto un link con le istruzioni per fare reclamo, ma l'indirizzo non risultava raggiungibile e complici le festività "i 5 giorni per quella contestazione" sarebbero passati senza che si potesse far nulla.

L'associazione dei consumatori ora chiederà l'annullamento in autotutela. "Purtroppo non è la prima volta che denunciamo queste situazioni - dice Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. Facciamo fatica a comprendere questo modus operandi e ci auguriamo che non sia una consuetudine basata sul fatto che, a fronte di un verbale dall’importo modesto, la maggior parte delle persone paga senza fare ricorso. Per questo motivo invitiamo gli automobilisti vittime di un comportamento simile a segnalarcelo, anche se hanno già pagato la multa. Sarà nostro compito, poi, evidenziare eventuali storture che non possono essere assolutamente tollerate".