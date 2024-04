Si divertono a prenderla a sassate: distrutta la statua della Madonna

Vandali in azione a Serle, piccolo comune in provincia di Brescia. Nel mirino è finita una statua che raffigura la Madonna che si trova nella frazione Salvandine: a trovare la scultura pesantemente danneggiata, spezzata in due, è stato un cittadino nella mattinata di ieri, lunedì 8 aprile. Immediata la denuncia ai carabinieri, ma anche la segnalazione sulle pagine social del paese: "La santella della Madunina del Lasu è stata devastata, con la statua della Madonna presa a sassate e rotta a metà", si legge nel post corredato dalle foto della statua danneggiata.

Il sacrilego raid vandalico è stato messo a segno presumibilmente nel weekend. "Se qualcuno sa o ha visto qualcosa si faccia avanti - si legge ancora su Facebook -. Queste cose non dovrebbero succedere, ma a quanto pare ci sono persone incivili e senza princìpi che dovrebbero solo vergognarsi di quello che hanno fatto".

Non sarà facile risalire ai vandali, anche perché in quella zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza. Non si esclude comunque la pista della goliardata, o magari dell'incidente (un gioco mal riuscito o uno scherzo finito male). Comunque sia, ormai il danno è fatto.