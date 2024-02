A Erba spuntano le statue di Rosa e Olindo

Rosa Bazzi e Olindo Romano, in piedi uno davanti all'altra, con in mano un grosso arco, con lei che punta la freccia verso il petto di lui. Non si tratta ovviamente dei due ex coniugi in carcere per la strage di Erba, ma di due loro raffigurazioni a grandezza naturale, comparse nella notte a Erba, precisamente al centro della piazza del mercato a pochi passi dal luogo della tragedia. Non si tratta certo di una posa qualunque. I due soggetti posti davanti ad una videocamera rivestita in oro sono ritratti nella celebre posa della performance con arco e freccia di Marina Abramovic e Ulay: "rest energy".

L'azione è stata rivendicata sui social dall'artista Nicolò Tomaini come un attacco alla "società dello spettacolo". Il lavoro è infatti accompagnato da un testo cartaceo firmato dal noto critico torinese Filippo Mollea Ceirano con il quale è stata tappezzata la città. Un messaggio che non vuole entrare nella diatriba tra colpevolezza o innocenza, ma che punta il dito sul processo con cui i mass media creano delle "verità ufficiali", che poi vengono distrutte e modificate con i medesimi strumenti, come sta avvenendo appunto nel caso della strage di Erba.