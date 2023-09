Stefano Oladeji, il rugbista di 20 anni scomparso nel nulla

Sono giorni d'angoscia per i familiari di Stefano Oladeji, il ragazzo di 20 anni di cui non si hanno più notizie da domenica 17 settembre. Il giovane rugbista, che vive al Villaggio Ferrari di Brescia insieme ai genitori, avrebbe trascorso la serata di sabato nella discoteca Number One, per poi andare a dormire da un amico. Poco dopo le 7.30 di domenica ha telefonato a casa dicendo che sarebbe tornato più tardi, ma da quel momento il suo telefono risulta staccato.

I genitori hanno subito allertato le forze dell'ordine e pubblicato un appello sui social, condividendo una foto recente di Stefano: "Chiunque abbia visto o sappia qualcosa può contattare i carabinieri, che si stanno occupando delle ricerche, oppure i familiari ai numeri 333 1334609 (il fratello) e 340 8996735 (il padre)".

In questi giorni le ricerche sono andate avanti senza sosta, con i carabinieri che, oltre alle perlustrazioni, hanno cercato di verificare alcune segnalazioni giunte nelle ultime ore. Al momento nessuna di quelle arrivate alle forze dell'ordine ha trovato riscontro. Il caso di Stefano Oladeji è finito anche sul sito web di "Chi l'ha visto?", il noto programma televisivo in onda su RaiTre che si occupa delle persone scomparse. Secondo la scheda il giovane "potrebbe trovarsi in difficoltà". La famiglia non esclude che il giovane possa essersi allontanato da Brescia verso la zona Nord-Ovest di Milano.

Continua a leggere su Today.it...