Ubriaco fradicio, imbocca la superstrada contromano e uccide un giovane

L'incidente è avvenuto lungo la carreggiata nord della superstrada Firenze-Siena nel comune di Monteriggioni, tra l’uscita di Siena Nord e quella di Badesse. Omicidio stradale aggravato: con questa accusa è stato arrestato un cittadino romeno di 30 anni, che tra sabato e domenica, in piena notte, ha imboccato contromano la superstrada. Inevitabile lo scontro frontale con un'altra vettura che procedeva nel regolare senso di marcia. Nello schianto è morto un 28enne, Stefano Sanna, allevatore residente a Monteriggioni, nel Senese.

Il 30enne che ha causato l'incidente è invece stato portato in ospedale, si trova ricoverato alle Scotte per varie fratture: è stato rilevato un tasso alcolemico sette volte superiore al massimo consentito dalle leggi italiane. Stefano Sanna stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con la fidanzata e un cugino. Non ha avuto scampo. Lavorava in un caseificio, l’azienda di famiglia. Profondo il cordoglio della città e dei tanti che conoscono la famiglia. Decine di persone si sono recate nell'azienda di Badesse per stringersi alla madre e al padre. Non verrà effettuata l'autopsia.