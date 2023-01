Ubriaco e contromano uccide un 28enne, condannato a 3 anni e 6 mesi

Tre anni e sei mesi da scontare agli arresti domiciliari. Questa la condanna inflitta all'uomo che il 18 settembre dello scorso anno imboccando contromano la superstrada Siena-Firenze nei pressi di Monteriggioni (Siena) ha travolto l'Audi dell'imprenditore 28enne Stefano Sanna, uccidendolo. L'investitore, un trentenne romeno, ha scelto il patteggiamento.

L'arresto era scattato subito dopo l'incidente con l'accusa di omicidio stradale aggravato, l'uomo era reduce da una festa di matrimonio e aveva un tasso alcolemico fuori dalla norma. Il gip Chiara Minerva dopo avere accettato la richiesta di patteggiamento, presentata dalla difesa, ha deciso che l'uomo, al quale sono state concesse le attenuanti generiche, dovrà scontare gli arresti domiciliari nel nostro Paese e non come aveva chiesto la difesa in Germania, dove risiedeva.

Il risarcimento alla famiglia di Sanna sarà definito da una causa civile. "Non siamo contenti naturalmente di come sia finito questo processo - sottolinea Sandro Sicilia, legale della famiglia di Sanna - il giudice - ha applicato la legge. In ogni caso - mi rivolgo ai politici - è inutile che ci vengano a vendere l'omicidio stradale come un reato gravissimo quando in effetti non è considerato tale".