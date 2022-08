Va a controllare gli animali dopo il temporale, muore colpito da un fulmine

Un agricoltore di 41 anni, Stefano Spoto, originario di Casteltermini, in provincia di Agrigento, è deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre andava a controllare le pecore. La tragedia è avvenuta in località Pizzo Santa Croce, dove il 41enne, che lavorava per una ditta e aiutava spesso il padre con i lavori in campagna, dove la famiglia aveva un allevamento di pecore.

Come ricostruito dai familiari che lo hanno soccorso, dopo essere tornato a casa dal lavoro con il padre voleva controllare la campagna visto il forte nubifragio. E per non fare bagnare il padre anziano ha raggiunto il recinto con le pecore. Ma all'improvviso è stato colpito da un fulmine. Per l'agricoltore non 'è stato niente da fare, il 41enne è morto sul colpo: lascia una mogie e due figli piccoli.

Ad esprimere il cordoglio di un'intera comunità è il sindaco Gioacchino Nicastro. "Siamo profondamente affranti - ha scritto sui social -. Ci uniamo all'immenso dolore che ha colpito la famiglia Spoto - Mingoia. Quanto accaduto ieri pomeriggio lascia tutta la comunità di Casteltermini attonita e ammutolita: una tragica fatalità porta via un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, un marito e un padre esemplare. Ritenuto di interpretare il comune sentimento della cittadinanza, il Sindaco proclama il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, riservandosi di comunicare data e ora in cui saranno celebrate".