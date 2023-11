Tampona un'auto che sta per svoltare: impatto devastante, muore sul colpo a 49 anni

Drammatico incidente stradale mercoledì sera a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Stefano Targa, 49enne di Pordenone, ha perso la vita in uno scontro avvenuto tra due automobili lungo la statale statale 13 Pontebbana, nei pressi del negozio di abbigliamento "Sorelle Ramonda".

L'incidente intorno alle 20, coinvolte una Fiat 600 e una Clio. Sul posto i carabinieri, il personale sanitario e i vigili del fuoco. La Clio, secondo una prima ricostruzione, stava svoltando a sinistra verso il centro commerciale quando la Fiat guidata dal professionista 49enne, l'ha centrata in pieno, tamponandola. L'impatto è stato devastante, Targa è morto sul colpo. Ferita la conducente dell'altra auto, trasportata in ospedale per accertamenti.

Il traffico sulla statale 13 è rimasto paralizzato a lungo.

