Travolge un cinghiale con lo scooter e muore sul colpo

Ha travolto un in cinghiale mentre era in sella alla sua Honda Sh e il violento impatto con l'asfalto è risultato fatale. È morto così Stefano Violati, 58 anni, probabilmente sorpreso dall'animale nella serata di domenica 9 giugno, mentre viaggiava in scooter lungo via di Santa Cornelia, a Roma.

La vittima era a 50 metri da casa

Disarcionato dal mezzo, l'uomo è stato scaraventato a terra e per lui non c'è stato niente da fare. Violati è morto per le gravi ferite riportate poco dopo il ricovero all'ospedale Sant'Andrea, dove era stato trasportato in condizioni critiche. Nell'impatto è morto anche il cinghiale. Saranno ora le indagini a ricostruire le esatte dinamiche della tragedia. La vittima, che, come riferisce RomaToday, si trovava ad appena 50 metri da casa sua, è il figlio di Fabrizio Violati, fino al 1987 proprietario delle acque Ferrarelle e Sangemini. La vittima era anche cugino di Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta.