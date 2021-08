Tragedia a Cicciano, comune della città metropolitana di Napoli, situato nell'area nolana a nord-est del capoluogo campano. Una donna è caduta da una scala presente nella sua abitazione. L'80enne stava stendendo il bucato quando ha perso l'equilibrio, precipitando rovinosamente con la testa sul pavimento.

Cade dalle scale mentre stende il bucato: morta una donna a Cicciano (Napoli)

Vani i tentativi di soccorso messi in moto dal marito che era in casa in quei minuti drammatici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che seguendo le procedure di rito hanno fatto partire i rilievi necessari per il terribile incidente domestico, ascoltando i familiari della vittima, e i medici del 118 che hanno solo potuto accertare il decesso. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Fatali le ferite alla testa riportate nella caduta.