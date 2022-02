La storia di Marcello, per 4 mesi in terapia intensiva: "Si soffre tantissimo, vaccinatevi"

Ha passato quattro mesi in terapia intensiva. Fa fatica a parlare e non riesce ancora a muoversi bene ma per lui il peggio è finalmente alle spalle. È la storia di Marcello, militare di 52 anni, che ad ottobre ha contratto il coronavirus e da allora – non avendo fatto il vaccino per timore degli eventuali effetti – è ricoverato in Ospedale a Bologna, prima al Sant'Orsola poi al Bellaria. Ora, uscito dalla Terapia Intensiva, affronterà un lungo periodo di riabilitazione a Montecatone. Dal suo letto di ospedale l'uomo ha voluto lanciare un appello a tutti gli indecisi: racconta di aver aspettato a vaccinarsi, "poi quando mi sono ammalato ho capito che avevo sbagliato. A tutti quelli che hanno paura dico di andare a vaccinarsi subito perché si rischia la vita e si soffre moltissimo".

(Immagini Ufficio Stampa Ausl Bologna)