Strage di gatti nella colonia felina, si teme avvelenamento

Sarebbero tredici per ora i gatti trovati morti all'interno dell'ex macello di via Santa Cecilia a Messina, ma potrebbero essere molti di più. A trovare i corpi senza vita dei poveri animali sono state le volontarie che si prendono cura della colonia felina che risiede nella struttura. Ad accorrere sul posto gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Giovanni Giardina. Si teme che la causa dei decessi sia avvelenamento. Ora sono in corso indagini da parte di Asp e Comune per risalire alle cause e ai possibili colpevoli. Le indagini partiranno dopo gli esami che saranno eseguiti dai veterinari, che dovranno confermare che i felini sono stati avvelenati.

