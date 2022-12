Strage di gatti uccisi dai cani randagi: i video del branco

Ci sarebbe un branco di cani randagi dietro la strage di gatti che, da oltre due anni, si verifica a Torre delle Stelle, località in provincia di Cagliari. Il nuovo allarme è stato lanciato dalla Nuova associazione Torre delle Stelle, che ha inviato un esposto a Comune, prefettura e Asl per chiedere di porre rimedio ad un problema che inizia a far paura.

"Una situazione davvero assurda - dice Franco Iurato, presidente della Nuova associazione Torre delle Stelle - Il problema non può essere più trascurato. Temiamo anche per l'uomo: i randagi vanno catturati e affidati ai canili e poi alle eventuali adozioni".

Come testimoniano i video pubblicati dall'associazione, nei giorni scorsi il branco è stato anche ripreso dalle telecamere della sorveglianza. Il loro elevato numero e l'indole assassina preoccupa non solo per il destino dei gatti, ma anche per l'incolumità delle persone. Negli ultimi giorni sono stati oltre dieci i felini trovati senza vita nelle strade del villaggio turistico e a Geremeas.

"Quest’oggi abbiamo - spiega l'associazione sul suo sito - inviato una comunicazione via PEC a Comune di Maracalagonis, Prefettura, alle Guardie ambientali Guardiefareambiente e alla Asl con la quale chiediamo l’adozione urgente dei provvedimenti necessari per la cattura dei cani e il loro trasferimento in strutture adeguate dove possano essere accuditi e possibilmente adottati".