Tenta di strangolare la moglie per gelosia: arrestato

Una furia cieca scatenata da un attacco di gelosia, una rabbia scatenata contro la moglie, che adesso si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L'aggressione è avvenuta nella notte in un'abitazione nel centro di Savona. La coppia, di origini albanesi e da anni in città, viveva da tempo dissidi familiari. La notte scorsa l'uomo, di 42 anni, si trovava in soggiorno quando ha sentito la moglie, di 31 anni, che in camera da letto parlava al telefono.

In un attacco d'ira l'uomo ha afferrato la donna per il collo tentando di strangolarla fermandosi quando si è accorto che lei non respirava più. È stato lo stesso 42enne a chiamare i carabinieri, mentre i 4 figli della coppia, tra i 5 e i 13 anni, stavano dormendo. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario che dopo circa un'ora è riuscito a rianimare la donna. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e ora si trova nel carcere di Genova 'Marassi'.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp