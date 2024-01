Strangolata e colpita al volto dal suo ex davanti a centinaia di turisti

A Roma una turista polacca di 27 anni è stata aggredita dal suo ex compagno, di 35 anni, davanti alla la Fontana di Trevi. La giovane sarebbe stata colpita sul viso e afferrata per il collo nonostante la piazza antistante la celebre fontana fosse gremita di visitatori.

L'aggressore, anche lui polacco, avrebbe tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla polizia locale. Stando a quanto si appreso i due erano nella Capitale in vacanza insieme a una comitiva di amici. Il movente dell'aggressione sarebbe di tipo sentimentale: la donna non accettava di riprendere la relazione con il suo ex. Per il 35enne è scattata la denuncia. Dovrà rispondere del reato di lesioni.