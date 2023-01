Strangolata dalla figlia: convalidato il fermo della 17enne

Fermo convalidato. Si è svolta oggi 5 gennaio l'udienza di convalida del fermo per omicidio volontario nei confronti della diciassette accusata di avere ucciso la madre, la notte tra l'1 e il 2 gennaio a Bagheria in provincia di Palermo. Il gip del tribunale per i minorenni Alessandra Puglisi ha convalidato il fermo della minore accusata di avere ucciso la madre, Teresa Spanò, di 55 anni, e ha disposto per la studentessa il collocamento in una comunità protetta.

Nel corso dell'udienza la ragazza ha confermato la confessione resa alla procuratrice del tribunale per i minorenni Claudia Caramanna. Durante l'autopsia sono stati trovati segni di violenza sul corpo della vittima, insegnante elementare a Casteldaccia: tagli sull'avambraccio procurati da un coltello o da un oggetto affilato.

Madre e figlia litigavano spesso. La notte del delitto i vicini hanno sentito urla provenire dall'appartamento.

Non è ancora chiaro se la vittima abbia assunto psicofarmaci prima di morire e fosse quindi poco vigile quando la figlia l'ha strozzata.

Le due litigavano spesso con urla percepite anche dai vicini. Anche la sera dell'1 gennaio. Ma alcuni punti non tornano. Per questo le indagini proseguono per ricostruire i fatti e un buco di almeno cinque ore, cioè dalle 3 di notte (quando sarebbe avvenuto il fatto) e le 8 quando è la stessa minore ad allertare le forze dell'ordine. In un primo momento ha parlato di suicidio della madre con psicofarmaci.

Poi, invece, le ammissioni dopo alcune ore di interrogatorio. Sarebbe stata lei a uccidere la madre forse strangolandola. Anche per verificare se nel corpo dell'insegnante possano esserci tracce di psicofarmaci (che potrebbero avere avuto un effetto stordente sulla vittima) la procuratrice Caramanna, che coordina le indagini, domani conferirà l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia che dovrebbe chiarire pure le cause del decesso.