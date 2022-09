Caos al seggio, litiga con il presidente e strappa le schede elettorali: denunciato

Si è recato al seggio, così come altri milioni di elettori, ma invece di tornare a casa con una semplice tessera elettorale timbrata, ha rimediato una denuncia. È successo nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, nel seggio allestito nella scuola Don Milani di Licata, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 40 anni ha scatenato il putiferio in seguito ad una accesa discussione con il presidente.

Dopo aver ritirato le schede per votare, l'elettore è rimasto nella cabina soltanto per una manciata di secondi, motivo che ha indotto il responsabile del seggio a richiamarlo. L'uomo, al culmine della lite, ha deciso di strappare in mille pezzi le schede elettorali. Una "reazione" che gli è costata però una denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è distruzione di scheda destinata alle operazioni elettorali.

A chiamare la polizia è stato, naturalmente, lo stesso presidente di seggio. E gli agenti del commissariato di Licata - coordinati dal vice questore Cesare Castelli - sono immediatamente intervenuti. Hanno verificato l'assenza di turbative al prosieguo dello svolgimento delle operazioni elettorali e hanno identificato il quarantenne licatese che è stato, appunto, deferito alla Procura della Repubblica.