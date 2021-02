Studente di 13 anni cade dalla finestra della scuola: la corsa in ospedale in codice rosso

Il fatto a Roma, in una scuola del centro. Sul posto oltre al personale del 118, carabinieri e polizia, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto

Uno studente di 13 anni è stato soccorso e portato in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma dopo essere caduto da una finestra di una scuola nel centro della Capitale.

Il giovane è precipitato dal secondo piano, finendo nel cortile del plesso. È in gravi condizioni, ha subito un politrauma in diverse parti del corpo, scrive RomaToday.

Lo studente di 13 anni caduto da una finestra di una scuola a Roma

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Carabinieri e polizia, titolare al momento delle indagini, dovranno fare luce su quanto accaduto.

L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 12.40. A dare l’allarme sono stati gli stessi studenti degli edifici scolastici che si affacciano in via Panisperna. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 e il 13enne è stato portato in ospedale. Al momento nessuna ipotesi è scartata e le indagini della polizia sono in corso.