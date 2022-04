Studente disabile precipita dal terzo piano della scuola

Paura in una scuola di Pomezia (Roma) dove un ragazzo è precipitato da una finestra al terzo piano. A cadere nel vuoto un allievo disabile, di 20 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, 22 aprile, all'Istituto d'istruzione superiore (Iss) di via Copernico. Immediati i soccorsi. E' intervenuto anche l'elisoccorso. Il ragazzo, come riporta RomaToday, è rimasto ferito alle gambe.

Secondo quanto si apprende lo studente era andato in bagno accompagnato da un professore. Il docente è rimasto fuori ad attenderlo. Dal momento che il ragazzo non usciva, il professore ha iniziato a chiamarlo ma senza avere risposta. Poi le urla dal cortile, dove il ragazzo era precipitato. Il 20enne è finito prima sulla tettoia di una palazzina adiacente, dove si trova il bar dell'istituto, poi a per terra.

Per accertare l'accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti isono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato docenti e studenti.