Lo studente precipitato dal tetto di un capannone usato per le norme anti Covid-19

Tragedia sfiorata nel primo giorno di scuola a Sansepolcro, in provincia di Arezzo: uno studente di 16 anni è precipitato da un lucernario intorno alle 10.30 di questa mattina, da un'altezza di circa cinque metri. Il giovane si trovava nel sottotetto di un capannone industriale, un fabbricato concesso in uso all'Istituto professionale Ipsia Francesco Buitoni. Per le normative anti Covid-19 la scuola, non avendo spazi sufficienti a contenere gli iscritti, si è infatti allargata alla sede di quest'azienda.

Lo studente caduto da un lucernario a Sansepolcro

Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo si trovava nel lucernario, sotto la copertura della struttura, una zona collegata allo spazio adibito ad aule attraverso una scala. E da lì lo studente è caduto a terra, rimediando seri traumi. E' stato il personale scolastico a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco dal comando di Arezzo e dal distaccamento di Sansepolcro, i carabinieri della locale campagnia. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo studente è stato subito preso in carico dal personale sanitario, giunto sul posto con ambulanza e automedica. Dopo una prima valutazione delle condizioni del paziente, è stata decisa l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso. L'elicottero, atterrato in Valtiberina, ha poi caricato il giovane che è stato trasferito in codice 2 all'ospedale fiorentino di Careggi. E mentre i militari dell'Arma indagano, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.