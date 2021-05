Studente di 16 anni muore in ospedale dopo un malore a scuola

Il ragazzo si era sentito male al rientro dall'ora di educazione fisica all'aperto. Subito soccorso e trasportato in ospedale, è morto dopo dieci giorni nel reparto di terapia intensiva del San Donato di Milano

Non ce l'ha fatta R.L, lo studente sedicenne di un liceo sportivo nel lodigiano colpito da un malore il 5 maggio scorso al termine dell'ora di educazione fisica all'aperto, mentre stava rientrando in classe con i compagni. Il giovane è deceduto dieci giorni dopo nel reparto di terapia intensiva del Policlinico San Donato di Milano.

Subito doop essersi sentito male, R.L. era stato soccorso subito con un defibrillatore, e poi portato in ospedale, prima al Maggiore di Lodi, per essere trasferito in seguito al San Donato. Il malore sarebbe dovuto a una grave malattia cardiaca congenita di cui risulta fosse affetto.

La sua morte ha lasciato sconvolto la comunità, gli amici e compagni di scuola. Su Facebook la società sportiva di basket ViviSport Landriano, listata a lutto, ha condiviso un messaggio di cordoglio per la morte del giovane: "Il tuo sorriso sarà sempre contagioso e il tuo tifo dagli spalti sarà sempre con noi".