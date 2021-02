Tragedia nella notte: studente precipita dal quarto piano e muore

Un 21enne originario di Monza, studente del Polimoda nel capoluogo toscano, è morto la notte scorsa, intorno alle 3, dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro, in via di Porta Rossa

Dramma a Firenze. Un 21enne originario di Monza, studente del Polimoda nel capoluogo toscano, è morto la notte scorsa, intorno alle 3, dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro, in via di Porta Rossa.

Firenze: studente precipita dal quarto piano e muore

Secondo quanto emerso finora, il giovane si trovava a casa di altri studenti: accertamenti sono in corso per verificare la dinamica dei fatti, che al momento non è chiara, da parte dei carabinieri della Compagnia di Firenze, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale.