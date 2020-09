Lo studente sospeso al primo giorno di scuola perché non rispetta le norme anti Covid-19

Si sarebbe rifiutato di indossare la mascherina protettiva negli spazi scolastici, contravvenendo al regolamento previsto dall'istituto per le normative anti Covid-19: per questo uno studente è stato sospeso. È successo al liceo scientifico Giovanni Marinelli di Udine, il primo giorno di scuola. Come hanno fatto tutti gli altri istituti, anche il liceo di viale Leonardo da Vinci ha provveduto, nelle settimane precedenti all'avvio dell'anno scolastico, a redigere un regolamento interno con gli "interventi di prevenzione emergenza coronavirus" e a far recepire alle componenti scolastiche, studenti inclusi, il "patto di corresponsabilità".

Il regolamento prevede, tra le altre cose, che "durante tutti gli spostamenti all’interno delle Bolle (degli spazi creati ad hoc) va sempre indossata la mascherina (salvo diverse disposizioni scritte del dirigente). L’obbligo dell’uso della mascherina anche nelle situazioni statiche potrà variare in base alle disposizioni via via aggiornate del Comitato Tecnico Scientifico".

Il dirigente scolastico, Stefano Stefanel, contattato da UdineToday ha risposto che "i motivi disciplinari delle sospensioni sono una questione privata, e non possono essere resi pubblici", di fatto confermando il fatto che uno studente è stato sospeso e non smentendo che la motivazione sia il non rispetto delle normative anti Covid-19. In questi primi giorni l'istituto, come tutti quelli cittadini, sta prendendo le misure con questo nuovo modo di fare scuola "in presenza". "Al momento è troppo presto per tirare le somme", ha dichiarato Stefanel.

Nei giorni scorsi, a Firenze è stata multata una mamma: accompagnava il figlio a scuola senza mascherina.