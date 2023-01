Malore a scuola: ragazza di 18 anni muore in ospedale

Non ce l'ha fatta. È morta la ragazza di 18 anni che secondo le prime informazioni si sarebbe sentita male nella tarda mattinata a scuola, mentre si trovava in classe. La tragedia è avvenuta all'istituto "Eugenio Bona" di Biella. La giovane è deceduta poco fa in ospedale dove era stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118. A chiamare i soccorsi erano stati i compagni e i professori. Le condizioni della ragazza erano apparse subito gravi. La corsa disperata in pronto soccorso non è bastata purtroppo a evitare il peggio. Nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia del decesso, riportata da diverse testate locali. Non si conoscono al momento le cause del malore. Sulla pagina Facebook dell'istituto "Bona" è stato pubblicato un messaggio di cordoglio e vicinanza ai familiari.