Studentessa muore investita da un camion della nettezza urbana mentre è in bici

Una studentessa tedesca di 27 anni è morta dopo essere stata investita nella notte tra il 21 e il 22 aprile in piazza Cavour, a Napoli, da un autocarro dell'Asia, l'azienda locale della nettezza urbana, intorno alle 2.15 del mattino. La giovane, nella città partenopea come ricercatrice all'Università Federico II, è stata travolta dal mezzo mentre era in sella su una bicicletta a pedalata assistita presa a noleggio. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Trasportata al Vecchio Pellegrini, è stata poi trasferita all'Ospedale del Mare, dove è deceduta questa mattina poco dopo le 10.30.

Subito dopo l'incidente, i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e il conducente dell'autocarro è stato sottoposto ad accertamenti urgenti per verificare eventuali condizioni di alterazione. La salma della giovane è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferita presso l'Istituto di Medicina legale. Inoltre, è stata subito informata l'ambasciata per comunicare ai familiari il decesso.

La ricostruzione dell'incidente

Al momento, le dinamiche esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo quanto emerso degli accertamenti degli inquirenti, la ciclista potrebbe aver effettuato un improvviso cambio di direzione proprio mentre l'autocarro Asia si avvicinava, rendendo impossibile all'autista evitare l'impatto. Gli agenti della Polizia Locale di Chiaia, intervenuti sul posto, hanno immediatamente constatato la gravità della situazione, evidenziata anche dalla presenza di evidenti tracce ematiche sul luogo dell'incidente. Per garantire una completa ricostruzione dell'accaduto, le autorità competenti proseguiranno nell'indagine, collaborando con tutte le parti coinvolte al fine di determinare le responsabilità.