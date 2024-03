Malori sul bus, 20 studenti in gita ricoverati per intossicazione alimentare

Gita scolastica interrotta spiacevolmente per 20 studenti e un'insegnante di una scuola francese. La classe era diretta a Roma, ma il pullman è stato costretto a fermarsi al casello dell'A1 di Arezzo a causa degli improvvisi malori manifestati dai ragazzi: vomito e forti dolori addominali, tutti sintomi che fanno supporre un'intossicazione alimentare.

L'intossicazione

Il gruppo si è riversato nella mattinata di mercoledì 13 febbraio all'ospedale San Donato di Arezzo: ragazzi e insegnante, riporta ArezzoToday, sono stati visitati e sottoposti a triage, mentre gli studenti minorenni sono stati indirizzati al pronto soccorso pediatrico.

I 20 fanno parte di una comitiva di circa 60 persone tra docenti, autista e studenti partiti nella serata del 12 marzo da una scuola d'Oltralpe alla volta di Roma. A quanto si apprende, la sospetta intossicazione non avrebbe avuto luogo in Italia: prima di partire, infatti, i ragazzi avevano consumato un pasto nella loro mensa scolastica. Oltre al personale sanitario del pronto soccorso, in merito alla vicenda sono intervenuti anche i medici del servizio di Igiene Pubblica per svolgere gli accertamenti del caso.