A scuola con la gonna: l'iniziativa degli studenti del liceo contro il sessismo

Tutti in gonna al liceo Zucchi di Monza contro il sessismo. Gli studenti del prestigioso istituto brianzolo hanno deciso di presentarsi in classe indossando una gonna e lasciando nell'armadio pantaloni e tutte per lanciare un segnale contro il sessismo. Un'iniziativa nata dopo aver visto ragazzi di tutto il mondo indossare la gonna per andare a scuola, per protestare contro la sessualizzazione del corpo femminile e la mascolinità tossica. L'eco di quei video e di quelle immagini con le azioni messe in campo dagli studenti stranieri sono rimbalzate di social in social, fino a ispirare i ragazzi del liceo Zucchi, simbolo da sempre di rigore, tradizione e severità. "Zucchingonna", questo il nome scelto dagli studenti per identificare l'iniziativa, non è comunque una novità: i ragazzi infatti avevano già messo in pratica la loro protesta pacifica l'anno scorso.

"Le gonne sono considerate un indumento tipicamente femminile - hanno spiegato sui social gli 'zucchini' - Spesso al centro di scambi di idee riguardo al loro essere appropriate, rispetto al contesto in particolare quello scolastico. Se è un uomo a portare la gonna la cosa è spesso considerata riprovevole, poiché considerato abbigliamento 'poco mascolino' e 'da donna'". Da qui la decisione di mostrarsi uniti "per manifestare il desiderio di vivere in un luogo in cui sentirsi liberi di essere ciò che si è e di non essere definiti dai vestiti che si indossano".

"Siamo felici di vedere come anche e soprattutto gli studenti e le studentesse elaborano in maniera immediata e semplice il problema delle discriminazioni di genere. Una gonna non definisce MAI il genere di chi la indossa. Una gonna non deve essere vista come indumento sessualizzante o provocatorio né tantomeno come alibi di violenze e molestie", è il commento dell'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno per i diritti delle persone lgbt+.