Studenti intossicati a scuola durante un esperimento di chimica

Attimi di terrore all?istituto tecnico scientifico Albert Einstein di Vimercate, nel Monzese. Questa mattina alcuni studenti, forse cinque, sono stati soccorsi dal personale del 118 dopo aver avvertito sintomi da intossicazione durante una lezione di chimica.

Secondo le prime ricostruzioni i ragazzi, tutti minorenni, nel corso di un esperimento scientifico avrebbero inalato i vapori di una sostanza potenzialmente pericolosa, scambiandola per errore con un?altra. Le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. Due studenti sono stati portati in ospedale per accertamenti: non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri far luce su quanto accaduto.