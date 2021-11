"Noi studenti costretti a fare lezione sulle scale": scoppia il caso a scuola

Con i libri in mano, seduti sulle scale a fare lezione. E scoppia il caso. Succede all'istituto Versari Macrelli di Cesena, dopo la denuncia da parte degli studenti. C'è una foto che mostra una decina di ragazzi seduti sulle scale, ad ascoltare la professoressa. Colpa della "carenza di aule rispetto alle tante classi", dicono.

Nella scuola è in vigore un sistema di rotazione tra aule ordinarie e laboratori. Gli studenti però lamentano: "Ci sono tante classi ma non abbastanza aule, per cui alcune classi cambiano aula in base alla rotazione, il problema è che in alcune situazioni un'aula in più viene a mancare e oggi la soluzione più efficace è stata questa". Ma il preside dell'istituto ridimensiona in parte l'accaduto. È successo, è vero. Ma si sarebbe trattato di una situazione eccezionale, dovuta più "alla disorganizzazione del momento che dalla effettiva carenza di aule" e smentisce che ci sia un'emergenza in tal senso anche se, ammette, avere più spazi sarebbe meglio per tutti.

Per quanto riguarda il caso degli studenti seduti sulle scale, il preside chiarisce: "C'è stato uno sdoppiamento della classe. Il laboratorio era in quel momento occupato, e la prof ha deciso eccezionalmente di fare la lezione di lingua straniera con i 10 studenti in quella posizione, ma mi risulta che un'aula libera ci fosse. Probabilmente una decisione dettata anche dal fatto di non voler perdere tempo a cercarla". Il dirigente prova a chiudere la questione con una battuta: "Tra l'altro l'insegnante mi ha riferito che gli alunni sono stati più attenti del solito".