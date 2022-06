Saltano sull'auto della polizia locale: le immagini della folle festa degli studenti

I festeggiamenti per la fine dell'anno scolastico in certi casi hanno fatto registrare veri e propri atti di inciviltà. È quello che è accaduto a Torino, all'esterno dell'istituto Primo Levi, dove da quel che si vede in due video pubblicati su Instagram da Welcome to Favelas, un'automobile della polizia locale è stata presa d'assalto. Dalle immagini si vede che alcuni studenti saltano sul tettuccio della vettura mentre un agente tenta di allontanarsi dai pressi della scuola.

Una seconda agente della polizia locale tenta di gestire la situazione, ma anche questa dopo poco viene, seppur in modo festoso, strattonata da alcuni studenti. Immagini simili in un secondo video che è stato pubblicato. In questo caso l'automobile della polizia locale viene circondata e volano manate contro i finestrini della vettura; infine uno studente salta sul tettuccio dell'automobile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.