"Violentata in auto dopo una serata": 41enne arrestato dopo la denuncia di una ragazza

La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 41 anni, ora indagato per violenza sessuale, sospettato di aver stuprato lo scorso fine settimana una ragazza di 29 anni conosciuta nel corso di una serata nel quartiere Vucciria, a Palermo. Fondamentale l'analisi delle immagini di alcune telecamere che hanno consentito agli investigatori di risalire all'auto dell'indagato e ricostruirne il percorso fatto quella notte.

Secondo quanto raccontato dalla giovane lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nella zona di via Ugo La Malfa. La 29enne, dopo aver trascorso con amici una serata alla Vucciria, sarebbe stata avvicinata da un uomo con il quale avrebbe poi passato del tempo bevendo e mangiando. Dopo la serata, lui si sarebbe offerto di accompagnarla a casa. Lungo il tragitto però avrebbe cambiato strada, infrattandosi in una traversina di via Ugo La Malfa. Dapprima avrebbe provato a baciarla poi, raccogliendo il rifiuto della donna, avrebbe iniziato a provarci con forza fino ad avere un rapporto completo contro il volere della 29enne.

Quando la ragazza è riuscita finalmente a divincolarsi, è scappata a piedi sotto choc. Tornata a casa - dopo una notte passata insonne, come poi confermerà alla polizia - la mattina seguente ha chiamato l'ex fidanzato per confidargli quello che le era successo. Quindi è andata a sporgere denuncia al commissariato. La ragazza non aveva preso il numero di targa, ma è stata in grado di fornire alla polizia un identikit completo dell'uomo con cui aveva trascorso la serata in Vucciria.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto della vittima, hanno sequestrato i suoi indumenti per le indagini e l'hanno invitata ad andare in ospedale per farsi controllare. I medici le hanno riscontrato varie escoriazioni ma soprattutto delle lesioni alle parti intime compatibili con quelle di uno stupro. Gli agenti del commissariato San Lorenzo, riferisce PalermoToday, partendo dai pochi elementi a disposizione, hanno ricostruito il percorso che l'uomo e la ragazza avrebbero fatto in auto. "I poliziotti - si legge in una nota della questura - hanno ripercorso i luoghi segnalati dalla vittima nelle ore precedenti la presunta aggressione e hanno notato la presenza di vari sistemi di video sorveglianza. Le immagini estrapolate hanno consentito di individuare il volto dell'uomo, la vettura con cui si sarebbe allontanato con la vittima, riconoscibile anche per una vistosa ammaccatura".