Avrebbe abusato di una minorenne al parco, amico di famiglia in carcere

Avrebbe abusato di una minorenne, di cui conosce la famiglia, in un giardino pubblico. E' l'accusa di cui deve rispondere un 63enne della Lomellina fermato dai carabinieri del nucleo Investigativo di Pavia. Le informazioni fornite da alcuni testimoni hanno consentito alla procura di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza" che hanno consentito di effettuare il fermo, "anche nel timore che si ripetessero le violenze nei confronti della minore, tanto più che si è accertato che il suo aguzzino frequenta assiduamente il suo ambiente famigliare". Per l'uomo si sono aperte le porte della casa circondariale di Pavia e "sono in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale responsabilità di altre persone".