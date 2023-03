Stuprata dal "branco" a 13 anni: condannati due giovani, il terzo non si trova

Otto anni di carcere per avere aggredito e violentato una ragazzina di soli 13 anni all'uscita della metropolitana. Sono arrivate le prime condanne per violenza sessuale che la sera del 4 ottobre 2020 sarebbe stata consumata nei confronti di una ragazzina di origini straniere di appena 13 anni. I due giovani imputati, anche loro di origini straniere, sono stati condannati a 8 anni di carcere in primo grado e con rito abbreviato.

L'episodio si sarebbe verificato all'uscita della metropolitana di San Polo, a Brescia. La vittima, all'epoca 13enne, aveva passato la serata in compagnia di un'amica (che però era già andata a casa) e di tre ragazzi di circa 19 anni, conosciuti da poco. Tutti e quattro sarebbero scesi dalla metro visibilmente alticci (ma l'ubriachezza non è un'attenuante, ma un'aggravante per gli accusati).

La ragazzina sarebbe stata infine accompagnata con la forza in un luogo appartato, in un sottopasso pedonale, qui violentata a turno dai tre ragazzi e infine abbandonata in strada. Sotto shock e confusa, sarebbe stata riaccompagnata a casa da un automobilista di passaggio: raccontando tutto alla madre, che subito procederà alla denuncia.

Anche i successivi accertamenti medici (in ospedale) confermeranno le violenze. Sono passati più di due anni da quella serata da incubo e si è arrivati a sentenza. Due dei tre ragazzi - il terzo non è mai stato trovato - sono stati così condannati a 8 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo aggravata.