Violenta una ragazza dopo la discoteca: arrestato 22enne

Un ragazzo di 22 anni, dipendente di una ditta edile, è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 20 anni, originaria di Pesaro. L'abuso sarebbe avvenuto a Cattolica, in provincia di Rimini, dove i due si erano conosciuti all'interno di una discoteca: dopo la serata avrebbe convinto la vittima ad appartarsi nel parcheggio fuori dal locale poi, con la forza, l'avrebbe spinta in una stradina laterale vicino alla spiaggia per poi violentarla. La giovane è stata poi soccorsa e trasportata Pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, dove i medici hanno riscontrati ferite e abrasioni sulle parti intime compatibili con una violenza.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la ragazza era andata al Malindi, noto locale di Cattolica, insieme ad alcune amiche: lì aveva conosciuto il 22enne di origini albanesi, che poi l'avrebbe convinta ad uscire dalla discoteca, dando inizio a quello che per la 20enne sarebbe diventato un incubo. Prima il tentativo di baciarla, fino agli abusi. La vittima avrebbe raccontato ai carabinieri di aver tentato, ripetutamente e in lacrime, di fermare il suo aggressore, implorandolo di fermarsi, fino a quando non è riuscita a divincolarsi e a scappare. Dopo aver chiamato le amiche, queste hanno subito lanciato l'allarme: alle prime ore del mattino i carabinieri hanno rintracciato e arrestato il 22enne con l'accusa di stupro.

La versione della giovane sarebbe stata confermata dalle testimonianze di altri ragazzi che, nell'immediatezza dei fatti, avrebbero cercato di affrontare il 22enne. Le indagini adesso andranno avanti, in attesa degli esami di laboratorio, che dovranno appurare se la vittima e anche il presunto violentatore abbiano fatto abuso di alcol o altre sostanze prima di uscire dal locale. Il ragazzo adesso si trova nel carcere di Rimini, dove nei primi giorni della prossima settimana si terrà l'udienza di convalida davanti al gip.