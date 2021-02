L'uomo che entra in casa della ex e tenta di stuprarla con i bimbi che dormono accanto a lei

Il folle blitz martedì in una casa in zona Comasina, a Milano. I carabinieri hanno arrestato un 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato martedì a Milano con le accuse di rapina e tentata violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. Il 31enne, un cittadino cinese, avrebbe fatto irruzione nell'appartamento in cui vive la donna, in zona Comasina, cercado in ogni modo possibile, con violenza, di costringerla ad avere un rapporto sessuale con lui. Il tutto nonostante la presenza dei due figli piccoli, avuti proprio dalla relazione con l’uomo, che dormivano insieme alla madre.

Milano: entra in casa della ex e tenta di stuprarla davanti ai figli

Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, il 31enne è entrato in camera da letto e dopo aver palpeggiato la donna e aver cercato di strapparle gli indumenti intimi, ha preso a schiaffi la vittima e l'ha costretta a consegnargli una borsa con all'interno 1.300 euro, che la donna aveva guadagnato con il suo lavoro di estetista. Fortunatamente la ragazza è riuscita a dare l'allarme al 112 e i militari del Radiomobile sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare il 31enne e a recuperare il denaro. Su disposizione del pm di turno, per l'aggressore si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.