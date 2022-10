Donna aggredita e violentata: è caccia all'uomo

Violenza sessuale a Garbatella. E' successo nella tarda serata di ieri, 30 settembre. Vittima una donna sulla quarantina, soccorsa in strada da un'amica prima e poi da diverse persone che l'hanno trovata in lacrime, a due passi dal luogo dell'aggressione, che si trova in una via adiacente al commissariato di via Percoto.

I fatti poco prima di mezzanotte. Secondo quanto si apprende la donna stava trascorrendo una serata con gli amici in un ristorante della zona quando, ad un certo punto, si è allontanata per andare a prendere qualcosa in auto. Raggiunta la propria vettura ha aperto lo sportello, trovandosi alle spalle un uomo che l'ha prima spinta, quindi aggredita e infine violentata.

A trovare la donna un'amica che, preoccupata per il mancato ritorno al ristorante, era andata a sincerarsi della situazione, trovando la vittima in lacrime. Trasportata in ospedale in stato di choc, sul caso sono state avviate le indagini e gli accertamenti del caso.

Sul posto, allertati, sono giunti i poliziotti del commissariato Colombo. Sono loro ad indagare sull'accaduto: sul luogo dell'accaduto anche la scientifica che ha effettuato tutti i rilievi sull'auto. Sentiti i testimoni e raccolti i dettagli, è partita in zona una ricerca per individuare il responsabile.