Tentato stupro in centro: ragazza salvata dai passanti

Una ragazza di 24 anni è stata aggredita nel centro di Pavia. A salvarla da un probabile stupro sono stati alcuni passanti allertati dalle urla della vittima. L'episodio è avvenuto all'una di notte in via Porta Marica, nel cuore della città lombarda. Secondo quanto ricostruito, la giovane stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che avrebbe tentato di bloccarla. In suo aiuto sono accorsi alcuni passanti richiamati dalle grida della vittima che stava tentando in tutti i modi di liberarsi. L'uomo avrebbe aggredito anche le persone intervenute a difesa della ragazza prima di essere bloccato dai carabinieri. Si tratterebbe di un 33enne nigeriano ora richiuso nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.