Dramma in mare: sub di 39 anni muore colpito da un'elica mentre lavora in un allevamento ittico

"Ci troviamo purtroppo di fronte all'ennesimo incidente mortale sul lavoro - conclude Ferrari -; un dramma, quello delle morti bianche, che ancora continua a consumarsi e per il quale è necessario costruire un serio dibattito sulla sicurezza".

"È con estremo cordoglio che apprendiamo la notizia della morte di un giovane lavoratore avvenuta questa mattina mentre stava svolgendo le proprie mansioni intorno alle vasche di un impianto di itticoltura nel golfo di Follonica" scrive su facebook il sindaco di Piombino Francesco Ferrari . "In attesa di chiarezza su quanto accaduto, io e Sabrina Nigro, assessore al Lavoro, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi affetti in questo momento di sofferenza".

Purtroppo inutili i tentativi di soccorrere l'uomo, portato immediatamente a riva dove, ad attenderlo, c'erano i volontari della Misericordia di Piombino con il medico del 118 e l'elisoccorso Pegaso. Le gravissime ferite riportate alla testa, tuttavia, sono risultate fatali per il 39enne, deceduto durante il trasporto verso il porto di Piombino.

Tragedia nel golfo di Follonica al largo di Piombino (Livorno), dove un sub di 39 anni, siciliano ma residente a Donoratico, è morto colpito dall'elica di un'imbarcazione mentre stava lavorando alle vasche di un allevamento ittico a circa tre miglia dalla costa. Un tragico incidente sulla cui dinamica indaga la guardia costiera di Piombino, intervenuta subito sul posto dopo l'allarme lanciato dai colleghi dell'uomo.