Sub muore durante un'immersione nel giorno del suo compleanno

Un sub milanese di 54 anni è morto a Mandello del Lario, sul lago di Como, durante un'immersione con alcuni amici. Marco Bordoni, residente a Cinisello Balsamo alle porte di Milano, è deceduto nella mattina di oggi 13 novembre mentre compiva l'impresa sportiva nello specchio del lago, in una zona nota per una lunga serie di tragedie avvenute con modalità anche differenti ma con lo stesso esito.

Tornati in superficie, i compagni si sono accorti della sua assenza e hanno allertato i soccorsi, prima di ributtarsi in acqua anche loro per provare a recuperarlo. Il corpo dell'uomo, un sub esperto, è però riaffiorato da solo a galla poco dopo. Sul posto i sanitari di Areu e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, oltre ai carabinieri che, per accertare la dinamica dell'incidente, hanno anche sequestrato l'attrezzatura della vittima. Saranno i militari a indagare su cosa è successo al 54enne, che proprio oggi festeggiava il suo compleanno.