Si lancia dal quarto piano di un palazzo e colpisce una mamma e il figlioletto

È successo a Quartu Sant'Elena, in Sardegna

Dramma a Quartu Sant'Elena, cittadina in provincia di Cagliari. Un uomo si è lanciato dal quarto piano della sua abitazione e prima del tragico impatto al suolo ha colpito una donna che in quel momento camminava per strada con un neonato nel passeggino.

L'uomo è morto sul colpo, mentre la donna, di 35 anni, è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato (Cagliari) per accertamenti: avrebbe riportato ferite a una gamba. Illeso il piccolo di sei mesi, protetto probabilmente dal passeggino.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Quartu.