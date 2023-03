Annuncia il suicidio e si taglia la gola: salvato grazie al cellulare

Decide di suicidarsi e lascia un biglietto in cui scrive chiaramente le sue intenzioni, ma i carabinieri lo localizzano grazie al telefono e gli salvano la vita, nonostante si fosse già tagliato vistosamente la gola. La storia arriva da Pessano con Bornago (Milano) e ha come protagonista un uomo di 70anni. Il pensionato, sposato, nel pomeriggio di sabato è uscito di casa lasciando un biglietto d'addio. Raccontava le sue intenzioni e dettava le sue volontà per il funerale.

Quando i parenti hanno avvertito i carabinieri sono partite immediatamente le ricerche del suo telefono cellulare. Dopo aver geolocalizzato l'apparecchio in un terreno in zona Cascina Bosco, i militari della Stazione Carugate (Milano) lo hanno rintracciato. Era per terra, con una vistosa ferita da taglio alla gola ma ancora cosciente. Nell'attesa del personale sanitario, gli stessi carabinieri hanno tamponato la ferita. Medici e infermieri dell'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo. Stando a quanto accertato poi dalle forze dell'ordine, il pensionato sta affrontando un periodo di particolare depressione ed è seguito da uno specialista.

Dove chiedere aiuto