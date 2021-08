Si lancia dal quinto piano e cade sopra un vigile del fuoco, sono entrambi gravi

Si è lanciato dal balcone del quinto piano ed è finito su un vigile del fuoco impegnato con i colleghi ad allestire il telo gonfiabile di emergenza. Un volo da diversi metri con il residente ed il pompiere rimasti gravemente feriti. E' accaduto intorno alle 8:30 di stamattina a Guidonia Montecelio, provincia di Roma.

Come riporta anche RomaToday, l'uomo, un 43enne residente nel romano, si è barricato in casa manifestando intenti suicidi. Da qui la richiesta d'intervento al 112 con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della polizia municipale, 118 e polizia di stato.

In una lotta contro il tempo i soccorritori sono arrivati davanti il portoncino d'ingresso dell'abitazione al quinto piano di via Trento dove il 43enne si era barricato in casa. Poi l'estremo gesto con l'uomo che si è gettato dal balcone della sua abitazione.

Precipitato nel vuoto il 43enne è atterrato sopra uno dei vigili del fuoco impegnato nelle operazioni di soccorso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, così come quelle del residente che ha provato a compiere l'estremo gesto. Entrambi feriti il 43enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale, mentre per il vigile del fuoco, di 58 anni, è stato necessario il trasporto d'urgenza con l'eliambulanza in un altro nosocomio.