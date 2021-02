Si suicida nella sua agenzia di viaggi: "È una vittima del covid anche lui, siamo abbandonati a noi stessi"

Un uomo di 68 anni, titolare di un'agenzia di viaggi chiusa ormai da mesi per la crisi e le restrizioni covid, si è tolto la vita nel suo negozio. Il dramma è avvenuto a Seano di Carmignano, in provincia di Prato. Gli accertamenti sulle cause del decesso sono in corso da parte dei carabinieri. I militari avrebbero trovato un biglietto d'addio. L'agente di viaggio è stato trovato morto da un collega e da un amico che da qualche ora non avevano più sue notizie. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha solo potuto constatarne il decesso. L'uomo gestiva l'attività da 25 anni.

Titolare di un'agenzia di viaggi suicida a Seano di Carmignano

"Da parte della giunta comunichiamo la massima vicinanza alla famiglia a cui si accompagna la riflessione su come questo tragico fatto sia conseguenza di una situazione nazionale critica, dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite", ha fatto sapere il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti in una nota.

"È una vittima del covid anche lui. Siamo abbandonati a noi stessi. Non lavoriamo più o comunque lavoriamo poco, ma le spese ci sono. Chiederò agli altri commercianti di organizzare un gesto simbolico: penso alla chiusura per due ore delle nostre attività, per ricordare a tutti che non abbiamo aiuti", ha detto al quotidiano La Nazione il titolare del bar accanto all'agenzia.