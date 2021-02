Una mamma si è gettata da un ponte con il figlio in braccio

La provincia di Treviso è stata sconvolta da due tragedie familieri che si sono susseguite nel giro di poche ore. Dopo il padre che a Castello di Godego prima di suicidarsi ha ucciso il figlio di due anni dopo aver scoperto che era affetto da una forma di autismo, a Vidor una madre si è gettata da un ponte sul fiume Piave col suo bimbo in braccio.

La madre che si è gettata dal ponte con il figlio

Tutto è successo nella tarda serata di ieri 20 febbraio quando una donna 31enne di Fanzolo di Vedelago si è gettata dall'arcata di un ponte sul Piave in località Pederobba. Per lei non c'è stato nulla da fare mentre il figlioletto di un anno e mezzo con cui si è tuffata nel vuoto per una trentina di metri è riuscito a salvarsi, nonostante alcune gravi fratture riportate su tutto il corpo.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, vedendo l'auto della 31enne, una Lancia Y, ferma in sosta lungo il ponte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e medico e infermieri del Suem 118 che insieme hanno dato il via alle ricerche.

La donna, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, era attesa per le 19.30 a Caerano dove vivono i genitori che non vedendola arrivare hanno tentato inutilmente di chiamarla. Solo alle 23 il ritrovamento dei corpi di mamma e figlio.

Dalla ricostruzione della dinamica sembra che la donna in un gesto disperato quanto istintivo, sia riuscita ad abbracciare il figlio proteggendolo così nella caduta. Secondo quanto apprende l'agenzia Agi all'origine del gesto ci sarebbe una sofferenza psicologica e pare che la donna fosse già da tempo seguita dai servizi sociali per una forma di depressione.