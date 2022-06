Il suocero che rapina il negozio del genero e si gioca tutto alle slot machine

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano, in provincia di Napoli, dopo aver rapinato il negozio del genero ed essere stato sorpreso a giocare il bottino alle video slot machine all'interno di un centro scommesse. Il rapinatore ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale, adibito alla vendita di detersivi, gestito dal marito della figlia, e ha puntato una pistola contro la commessa. Poi è fuggito con l'incasso.

I militari si sono messi sulle tracce del rapinatore e lo hanno trovato poco dopo all'interno di un centro scommesse, dove stava puntando i 400 euro appena rubati alle video slot. In auto, sotto al sedile, c'era ancora la pistola utilizzata per la rapina. Nel caricatore sette colpi a salve.

Il suocero rapinatore è così finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.